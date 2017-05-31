В Богородицком районе «Волга» сбила мужчину на мопеде

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 мая в 21.15 в поселке Товарковский Богородицкого района на пересечении улицы Кирова и переулка Советского произошла авария. 57-летний водитель, управляя автомобилем «Волга», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу мопеду «Ямасаки», двигавшемуся во встречном направлении, и врезался в него.

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель мопеда, который с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение.