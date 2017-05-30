В Тульской области ВАЗ перевернулся в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 мая в 10.00 в п. Тёплое Тёпло-Огарёвского района на улице Привокзальной 33-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2108, предположительно, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в результате ДТП пострадал водитель. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.