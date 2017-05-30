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В Тульской области ВАЗ перевернулся в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области ВАЗ перевернулся в кювет

В аварии пострадал мужчина.

29 мая в 10.00 в п. Тёплое Тёпло-Огарёвского района на улице Привокзальной 33-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2108, предположительно, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в результате ДТП пострадал водитель. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:08 +1
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