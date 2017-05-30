На площади Ленина в Туле пройдет выставка спецтехники

На фото: один из экспонатов, автогидроподъемник телескопический ПСС-141.32.

Тулякам покажут семь единиц различной спецтехники, а также экипировку электромонтеров линейных ремонтных бригад, инструменты, такелаж и средства связи.

1 июня в преддверии 15-летия Федеральной Сетевой Компании (ПАО «ФСК ЕЭС») в Туле состоится выставка спецтехники, которая применяется в ходе ремонта и эксплуатации электросетевых объектов.

Тулякам покажут семь единиц различной спецтехники – бригадный автомобиль, автокран, автогидроподъемник, вездеход «ТРЭКОЛ» и другие.

Также гости смогут увидеть экипировку электромонтеров линейных ремонтных бригад, инструменты, такелаж и средства связи.

Юные туляки смогут познакомиться с правилами электробезопасности в быту и при нахождении вблизи от электросетевых объектов. Выставка будет интересна не только детям, но и их родителям. Главная цель мероприятия – рассказать о профессии «энергетик», ее значении в жизни каждого человека.

Программа выставки на площади Ленина города Тула