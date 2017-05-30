На площади Ленина в Туле пройдет выставка спецтехники
Тулякам покажут семь единиц различной спецтехники, а также экипировку электромонтеров линейных ремонтных бригад, инструменты, такелаж и средства связи.
1 июня в преддверии 15-летия Федеральной Сетевой Компании (ПАО «ФСК ЕЭС») в Туле состоится выставка спецтехники, которая применяется в ходе ремонта и эксплуатации электросетевых объектов.
Тулякам покажут семь единиц различной спецтехники – бригадный автомобиль, автокран, автогидроподъемник, вездеход «ТРЭКОЛ» и другие.
Также гости смогут увидеть экипировку электромонтеров линейных ремонтных бригад, инструменты, такелаж и средства связи.
Юные туляки смогут познакомиться с правилами электробезопасности в быту и при нахождении вблизи от электросетевых объектов. Выставка будет интересна не только детям, но и их родителям. Главная цель мероприятия – рассказать о профессии «энергетик», ее значении в жизни каждого человека.
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Время
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Событие
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08.30-10.00
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Прибытие техники (7 ед.) в сопровождении персонала Филиала ПАО «ФСК ЕЭС»)
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10.00
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Начало городского мероприятия
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10.00-11.00
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Обзорный рассказ о технике для гостей мероприятия
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11.00-11.40
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Презентация для представителей прессы, брифинг, фотосессия с экспонатами
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11.40-11.45
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Открытие выставки для гостей городского мероприятия
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11.45-20.00
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Выставка с доступом к экспонатам в сопровождении персонала Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокского ПМЭС
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20.00
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Окончание мероприятия