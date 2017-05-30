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На площади Ленина в Туле пройдет выставка спецтехники
На фото: один из экспонатов, автогидроподъемник телескопический ПСС-141.32.

На площади Ленина в Туле пройдет выставка спецтехники

Тулякам покажут семь единиц различной спецтехники, а также экипировку электромонтеров линейных ремонтных бригад, инструменты, такелаж и средства связи.

1 июня в преддверии 15-летия Федеральной Сетевой Компании (ПАО «ФСК ЕЭС») в Туле состоится выставка спецтехники, которая применяется в ходе ремонта и эксплуатации электросетевых объектов.

Тулякам покажут семь единиц различной спецтехники – бригадный автомобиль, автокран, автогидроподъемник, вездеход «ТРЭКОЛ» и другие.

Также гости смогут увидеть экипировку электромонтеров линейных ремонтных бригад, инструменты, такелаж и средства связи.

Юные туляки смогут познакомиться с правилами электробезопасности в быту и при нахождении вблизи от электросетевых объектов. Выставка будет интересна не только детям, но и их родителям. Главная цель мероприятия – рассказать о профессии «энергетик», ее значении в жизни каждого человека.

Программа выставки на площади Ленина города Тула

Время

Событие

08.30-10.00

Прибытие техники (7 ед.) в сопровождении персонала Филиала ПАО «ФСК ЕЭС»)

10.00

Начало городского мероприятия

 

10.00-11.00

Обзорный рассказ о технике для гостей мероприятия

11.00-11.40

Презентация для представителей прессы, брифинг, фотосессия с экспонатами

 

11.40-11.45

Открытие выставки для гостей городского мероприятия

 

11.45-20.00

Выставка с доступом к экспонатам в сопровождении персонала Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокского ПМЭС

 

 

20.00

Окончание мероприятия

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:46 +4
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