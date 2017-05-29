В Тульской области создан кадетский класс Следственного комитета

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета.

Уже с сентября 2017 года здесь будут обучаться около 20 юношей, успешно окончивших 9 классов.

В Тульской области появился кадетский профильный класс Следственного комитета. Он создан по инициативе председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, посетившего Тулу в декабре 2016 года.

Следственный комитет развивает систему кадетских классов и корпусов во всех субъектах РФ, и Тульский регион теперь тоже в числе участников проекта.

Подписание соглашения состоялось в торжественной обстановке в Государственном образовательном учреждении «Первомайская кадетская школа». В рамках данного трехстороннего договора следственным управлением, министерством образования и образовательным учреждением будет проводиться совместная деятельность, направленная на профильную подготовку кадетов.

Уже с сентября 2017 года здесь будут обучаться около 20 юношей, успешно окончивших 9 классов и планирующих в дальнейшем работать в следственных органах.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Владимир Усов после подписания соглашения выразил благодарность губернатору Тульской области, министерству образования региона, а также руководству Первомайской кадетской школы за помощь в создании кадетского класса, отметив, что его воспитанники в дальнейшем должны стать достойными сотрудниками Следственного комитета России и внести большой вклад в дело борьбы с преступностью, укрепления правопорядка и защиты законных прав и интересов граждан нашей страны.