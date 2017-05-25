Тулячка разыскивает очевидцев повреждения машины

Фото потерпевшей.

Ее автомобиль, припаркованный возле дома №10 по улице Демонстрации, поцарапали и сорвали госномер.

В редакцию Myslo обратилась тулячка по имени Ольга. Девушка разыскивает очевидцев происшествия — ее автомобиль «Рено», припаркованный во дворе дома №10 по улице Демонстрации, повредили неизвестные люди.

– Может быть, кто-то что-то видел. Это произошло в прошлые выходные (19−21 мая). Машину поцарапали, а также сорвали госномер. Буду благодарна всем откликнувшимся, — говорит Ольга.

Тулячка обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по Тульской области рассказали, что в отделе полиции «Советский» проводится проверка по заявлению тулячки в соответствии с действующим законодательством.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, звоните по телефону 8−919−084−32−19 (Ольга).