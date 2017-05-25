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В Центральном парке Тулы пройдет квест-игра с призами для всей семьи

В Центральном парке Тулы пройдет квест-игра с призами для всей семьи

Интерактивные квесты в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства «Телеканал «Счастливая семья» в рамках акции состоятся в 8 городах России.

В конце мая в восьми городах России стартует серия квестов под названием «Телеканал «Счастливая семья». Участниками этого необычного проекта станут тысячи российских семей.

Дети и родители из Феодосии, Тулы, Томска, Сургута, Благовещенска, Пятигорска, Уфы и Мурманска соберутся в городских парках, чтобы принять участие в интерактивной игре по мотивам известных телепередач «Как стать миллионером», «Голос», «Ревизорро» и многих других.

В Туле квест пройдет 28 мая 2017 года в 12.00 в Центральном парке имени Белоусова.

Квесты стали очень популярным способом проведения досуга для миллионов людей. Они позволяют в игровой форме проверить себя, задуматься о многих важных вещах, которые в повседневной жизни часто не замечают.

«Телеканал «Счастливая семья» - это яркая игра, которая наверняка увлечет родителей с детьми, научит сообща решать задачи и достигать поставленных целей. Мы надеемся, что она напомнит взрослым: воспитание детей – большая и сложная работа, для которой нужно быть ответственным, мудрым и терпеливым. Для нас очень важно донести до родителей, что, как бы ни было сложно, нельзя применять жестокость и насилие. Настоящее воспитание – это всегда диалог, построенный на любви и уважении к ребенку», – отмечает председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

В проекте интерактивных квестов «Телеканал «Счастливая семья» команды пройдут множество увлекательных испытаний, в которых потребуется проявить не только внимательность и смекалку: папам и мамам предстоит продемонстрировать умение быть ответственными родителями, а также знания семейных традиций и ценностей.

За каждый этап команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей:

  • уважение,
  • прощение,
  • внимание,
  • ответственность.

Завершится соревнование динамичным флэшмобом. 

Также все участники квеста получат бесплатные билеты в кино, а члены команды-победителя - еще и ценные подарки.

Кроме того, все участники квестов познакомятся с уникальным Интернет-ресурсом – порталом «Я – родитель», на котором в любой сложной ситуации, связанной с детьми, папы и мамы могут получить совет или помощь специалистов. Там же, на портале, любой человек может выразить свое отношение к жестокому обращению с детьми, присоединившись к Движению «Россия - без жестокости к детям».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:19 +1
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ТулаЦентральный парк имени Белоусова
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Телеканал Счастливая семьяквест-играподдержка семейных ценностей

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