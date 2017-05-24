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В Новомосковске фельдшер признана виновной в смерти 10-летнего ребенка

В Новомосковске фельдшер признана виновной в смерти 10-летнего ребенка

Женщине вменили причинение смерти по неосторожности.

В Новомосковске фельдшер педиатрического поликлинического отделения признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности 10-летнему ребенку. Об этом сообщила прокуратура Тульской области.
 

Сегодня, 24 мая, Новомосковский городской суд вынес обвинительный приговор фельдшеру педиатрического поликлинического отделения №1 Новомосковской городской клинической больницы 27-летней Ф.

Суд признал её виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Судом установлено, что женщина имеет квалификацию фельдшер по специальности лечебное дело. 16 января 2017 в Новомосковске она производила первичный осмотр на дому заболевшего 10-летнего мальчика.

Доказано, что фельдшер не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий, направленных на установление точного диагноза, ограничилась визуальным осмотром и формальным принятием жалоб матери ребенка. И не назначила необходимых анализов и рентгенологического исследования.

Недооценив тяжесть состояния, фельдшер выставила мальчику неправильный диагноз и не предприняла мер к его госпитализации.

20 января мать вновь вызвала фельдшера: ребенку стало хуже. Медработник проглядела у мальчика пневмонию и вновь не поставила вопрос о госпитализации.

Через три дня мальчик умер дома от пневмонии и развившихся осложнений.

Суд назначил Ф. наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:52 +3
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