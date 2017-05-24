В Новомосковске фельдшер признана виновной в смерти 10-летнего ребенка
Женщине вменили причинение смерти по неосторожности.
Сегодня, 24 мая, Новомосковский городской суд вынес обвинительный приговор фельдшеру педиатрического поликлинического отделения №1 Новомосковской городской клинической больницы 27-летней Ф.
Суд признал её виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Судом установлено, что женщина имеет квалификацию фельдшер по специальности лечебное дело.
Доказано, что фельдшер не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий, направленных на установление точного диагноза, ограничилась визуальным осмотром и формальным принятием жалоб матери ребенка. И не назначила необходимых анализов и рентгенологического исследования.
Недооценив тяжесть состояния, фельдшер выставила мальчику неправильный диагноз и не предприняла мер к его госпитализации.
Через три дня мальчик умер дома от пневмонии и развившихся осложнений.
Суд назначил Ф. наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.