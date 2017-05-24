Почта России запустила торговлю цветами и семенами по каталогам

Помимо основного «Почта России» выпустила два дополнительных сезонных каталога: для заказа садовых цветов, а также для заказа семян растений и трав.

Из 42 тысяч почтовых отделений, которые ежедневно посещает в среднем 6,5 млн человек, около 30 тысяч расположены в сельской местности. И в них традиционно пользуются спросом среди населения семена растений и посадочный материал.

Заказать цветы клиенты могут до 15 сентября. Луковицы цветов будут специально выращены фермерами в течение лета и отправлены клиентам в период с 1 по 20 сентября для посадки «в зиму» – наилучший период высадки луковиц представленных в каталоге цветов: тюльпанов, нарциссов, лютиков, гиацинтов, крокусов и других. Перед отправкой весь посадочный материал проходит тщательную проверку.

При полной предоплате заказа до 1 августа в подарок клиенту предлагается набор из 3-х луковиц махрового тюльпана.

Заказ и доставка семян и сопутствующих товаров происходит в обычном режиме, ассортимент динамично меняется в зависимости от сезона.

Почта России планомерно работает над управлением розничным ассортиментом в почтовых отделениях, переводя часть категорий в формат дистанционных продаж по оффлайн- и онлайн-каталогам, запуская различные пилотные проекты.

Это позволяет исключить из привычной розничной продажи непрофильные для «Почты России» товары и при этом дать клиентам возможность заказать востребованные ими категории продукции по каталогам площадки «Почтамаркет».

Заказать цветы или семена можно:

по бумажным спецвыпускам каталогов в почтовых отделениях,

по телефону 8-800-775-2-555

на сайте market.pochta.ru.

В печатных каталогах представлено около 150 наименований цветов, а на сайте 7500.

Сумма доставки не зависит от количества заказанных товаров и составляет 279 рублей в любой регион России.

Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой (эквайринг предоставляет Почта Банк), а также наличными – при оформлении заказа в почтовом отделении или при получении – наложенным платежом. Каждому заказу присваивается уникальный номер, по которому его можно отследить на сайте.