Администрация Тулы опубликовала видеоанонс Дня защиты детей

В Туле 1 июня пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Туляков ждёт большая развлекательная программа.

Основными площадками празднования Международного дня защиты детей станут ЦПКиО им. П. П. Белоусова, площадь Ленина, поселения Ленинского района.

В рамках подготовки к празднику администрация города опубликовала видеоанонс мероприятий, приуроченных этому дню.