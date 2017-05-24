новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы опубликовала видеоанонс Дня защиты детей

Администрация Тулы опубликовала видеоанонс Дня защиты детей

Туляков ждёт большая развлекательная программа в «Городе детства».

В Туле 1 июня пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Туляков ждёт большая развлекательная программа

Основными площадками празднования Международного дня защиты детей станут ЦПКиО им. П. П. Белоусова, площадь Ленина, поселения Ленинского района. 

В рамках подготовки к празднику администрация города опубликовала видеоанонс мероприятий, приуроченных этому дню.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:54 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
видеоанонсМеждународный день защиты детей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура взяла на контроль дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере
Прокуратура взяла на контроль дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере
Где в Туле купить дешевые лекарства
Где в Туле купить дешевые лекарства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.