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На трассе «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП

Водитель «Ауди» не справился с управлением и на встречке врезался в «Мерседес» и «Рено».

22 мая в 16.10 на 15-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 25-летний водитель автомобиля «Ауди А4», предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Мерседес Бенц» и «Рено Дастер».

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель «Мерседеса». После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:25 +1
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