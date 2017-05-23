На трассе «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

Водитель «Ауди» не справился с управлением и на встречке врезался в «Мерседес» и «Рено».

22 мая в 16.10 на 15-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 25-летний водитель автомобиля «Ауди А4», предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Мерседес Бенц» и «Рено Дастер».

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель «Мерседеса». После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой.