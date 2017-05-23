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Туляки стали брать больше денег в кредит

Туляки стали брать больше денег в кредит

За три месяца жители Тульской области получили потребительских кредитов на 16,1 млрд рублей.

За первый квартал 2017 года жители Тульской области получили потребительских кредитов на общую сумму 16,1 млрд рублей. Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточняет Отделение Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

К началу апреля накопленный жителями региона ссудный портфель составил 99,8 млрд рублей.

В структуре регионального кредитного портфеля физических лиц доля жилищных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом выросла с 36,6% до 38,8%.

На территории Тульской области на 1 апреля 2017 года действовали:

  • 2 региональных банка,
  • 9 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе,
  • 295 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 4 за 2017 год на официальном сайте.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:27 0
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