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В Ясногорске 80-летний пенсионер украл деревья с соседской дачи

В Ясногорске 80-летний пенсионер украл деревья с соседской дачи

Похищенные саженцы он посадил на своем участке.

В Ясногорске полицейские выясняют детали необычной кражи. В отдел МВД обратилась 68-летняя женщина. Она сообщила, что с ее дачного участка украли саженцы деревьев: две сливы, две груши, а также вишни и яблони. Причем вор, когда тащил похищенные саженцы по земле, оставил следы. 

По предварительным данным, к краже причастен 80-летний сосед потерпевшей, который выкопал саженцы и посадил их на своём участке. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:57 0
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