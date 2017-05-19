В Ясногорске 80-летний пенсионер украл деревья с соседской дачи

В Ясногорске полицейские выясняют детали необычной кражи. В отдел МВД обратилась 68-летняя женщина. Она сообщила, что с ее дачного участка украли саженцы деревьев: две сливы, две груши, а также вишни и яблони. Причем вор, когда тащил похищенные саженцы по земле, оставил следы.

По предварительным данным, к краже причастен 80-летний сосед потерпевшей, который выкопал саженцы и посадил их на своём участке. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.