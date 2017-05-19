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Сотрудники ГИБДД напомнили тульским школьникам Правила дорожного движения
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД напомнили тульским школьникам Правила дорожного движения

Это особенно актуально в преддверии летних каникул.

В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание! Каникулы!» инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД проводят профилактические беседы с воспитанниками детских садов, учащимися школ.

Необычный прием сотрудников Госавтоинспекции устроили учащиеся начальных классов в ЦО №28 в Плеханово. Внимательно выслушав инспектора по безопасности дорожного движения, ребята продемонстрировали свои знания ПДД в виде частушек, стихов и загадок, показали выставку рисунков, разобрали опасные ситуации на дороге и рассказали о мерах безопасности при ожидании школьного автобуса и поведении в общественном транспорте.

Помимо выступлений, бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, которые проходят в каждой школе, в преддверии и во время летних каникул в городе будут проходить рейдовые профилактические мероприятия «Безопасность детей в ваших руках», направленное на соблюдение правил перевозки детей, «Юный пешеход», «Юный велосипедист», «Скутер – детям не игрушка» и многие другие.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:17 +2
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