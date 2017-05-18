Жительница Узловой подозревается в убийстве мужа

По версии следствия, между супругами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила мужчину ножом в область живота.

В Узловой следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 мая в квартире по месту жительства между подозреваемой, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее 48-летним мужем произошла ссора.

Супруга ударила мужчину ножом в область живота, после чего вызвала скорую помощь.

В больнице муж подозреваемой скончался.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.