Жительница Узловой подозревается в убийстве мужа
По версии следствия, между супругами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила мужчину ножом в область живота.
В Узловой следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве.
По версии следствия, в ночь с 17 на 18 мая в квартире по месту жительства между подозреваемой, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее 48-летним мужем произошла ссора.
Супруга ударила мужчину ножом в область живота, после чего вызвала скорую помощь.
В больнице муж подозреваемой скончался.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.