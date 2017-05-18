Аналитика: Тренеру «Арсенала» наконец-то стало стыдно

Фото Алексея Пирязева.

А ведь так все сладко начиналось. «Оренбург» сыграл дома вничью 1:1 с «Уфой», и для того, чтобы обойти его в таблице, надо было одержать домашнюю победу над «Амкаром». Который, к слову сказать, в свое время аленичевский «Арсенал» в далеко незвездном, по сравнению с нынешним, составе раскатал дома 4:0.

Описывать подробности происходившего – неуважение к читателям, и к тем несчастным, кто вчера пытался завести футболистов на осмысленные действия на поле. Увы. Мы увидели несколько попыток обвести полкоманды Муссы Думбия, потому что иных вариантов продолжения атаки у него не было, он даже не представлял, кому в этой ситуации можно сделать передачу. Мы увидели сольный забег в конце первого тайма Максимова с пасом на гол в пустоту. Мы увидели, как после выхода Расича, Хагуш пытается головой замкнуть навес в штрафную на позицию центрфорварда. А Расич просто стоит в роли наблюдателя рядом.

Мы даже увидели забег на последней минуте в чужую штрафную вратаря Габулова. Но до него мяч даже не сумели добить, передачу прервал защитник «Амкара».

Мы увидели все, кроме попыток играть в осмысленный и командный футбол. Это сборище так называемых футболистов, большинство из которых приходило зимой в «Арсенал» как спасители, не знали, что им делать на поле.

За полгода тренер с европейской лицензией не сумел разучить с ними ни одной комбинации, которой бы они могли удивить команду уровня «Амкара».

Ни одного розыгрыша стандартного положения, после которого можно было бы организовать что-то угрожающее воротам соперника.

И если в обороне эта команда еще худо-бедно понимает, что делать – за счет того, что с пришедшими футболистами до этого работали специалисты, которых можно назвать тренерами, то как только «Арсенал» оказывается на чужой половине поля, тут же его охватывает состояние импотенции. Каждый сам по себе. Тупик. Никакому взаимодействию эта команда не обучена. Она не умеет ни прессинговать, ни комбинировать в атаке. Она не умеет ничего, кроме бесконечного надувания щек и перекладывания вины друг на друга.

Но в этот раз безнадега была такой, что даже Кирьяков сумел из себя выдавить, что ему «отчасти» стыдно за игру этой команды.

Интересно, в какой же части ему стыдно? Что игроки выходят на главный матч года абсолютно немотивированными? Что они второй матч подряд ни разу даже не попали в створ ворот? Что команда по весне деградирует с каждым сыгранным матчем? И даже то, что эти «спасители» умели, они уже не показывают.

Это не «отчасти», это признание в полнейшей своей профессиональной некомпетентности.

Все, происшедшее в игре с «Амкаром» – даже не позор. Это позорище. А главному тренеру стыдно только «отчасти».

А отчасти, надо полагать, он собой доволен. Ведь с осени и он, а потом и наверняка все приглашенные футболисты, тренеры сидели на жирных зарплатах и спокойно позорили Тулу. Но «отчасти», однако, им стыдно, а «отчасти» все же не стыдно. Как тому Альхену из «Двенадцати стульев». Ему ведь тоже отчасти было иногда стыдно. Но не мешало кушать «чем бог послал».

Или, может быть, президенту клуба «отчасти» стыдно за то, что, приходя в клуб, он обещал, что на двадцатитысячном стадионе будет всякий раз сидеть по 25 000 болельщиков. А на деле у людей то зрелище, которое предлагают Аджоев и его протеже вызывает такое отвращение, что люди уже забывают дорогу на стадион.

Вылететь и проиграть можно по разному.

Во времена Аленичева в самые черные дни нам всем было не стыдно за свою команду. Ни «отчасти», и никак. Мы ею по своему гордились.

Потому что все видели – даже там, где не хватает класса, эти люди выходили и бились – за себя, за тренера, за город, за болельщиков. Даже после проигранных матчей трибуны дружно скандировали «Молодцы», а игроки в полном составе не стеснялись подойти и поаплодировать собравшимся зрителям. Им не в чем было себя упрекнуть. Они были настоящими мужиками и на поле, и в жизни.

Чего стоит эта команда – мы все прекрасно вчера видели. Жаль, что это несчастье произошло с нашей Тулой, и с нашим «Арсеналом».

Гурам Аджоев: интервью на бис

Этой весной редакция обращалась в клуб с просьбой устроить интервью с президентом клуба «Арсенал» Гурамом Аджоевым. Поскольку ни с нами, ни с какой другой тульской прессой Гурам Захарович общаться не желает, специально для читателей «Слободы» мы повторяем избранные моменты из его же интервью осеннего периода. На бис! Ни один из ответов не правился, чтобы не обвинили нас в предвзятости. Как было, так и осталось.

– Многие болельщики к вашему появлению в «Арсенале» отнеслись негативно. Сразу же пошла гулять история о массовом бесплатном уходе игроков из московского «Динамо», когда вы там работали.

– Во-первых, я там был спортивным директором, то есть к финансам не имел никакого отношения. Про это забывают все. И потом есть главный тренер. Вот он какого-то футболиста не видит в команде, и тот не попадает в состав. А игрок возрастной, он за время пребывания в «Динамо» не помолодел. Как мы продлим с ним контракт, если он не попадает в состав? Люди хотели сидеть и просто получать деньги. В Италии есть такой вратарь Буффон, вы о нем знаете. Ему тридцать девять, если не ошибаюсь. Он в прекрасной форме. Но он каждый год он просит, чтобы ему уменьшили зарплату. Потому что понимает – возраст.

– Чего на ваш взгляд, сейчас не хватает «Арсеналу»? Положительных эмоций, уверенности, везения?

– Уверенности. Надо атаковать, надо забивать. Вы сами прекрасно знаете – лучшая защита – нападение. Все время обороняться очень тяжело. Ну сорок пять минут тебе повезет, ну пятьдесят. Но рано или поздно ты устаешь, и везение заканчивается.

– Обнадежьте, приобретения же будут?

– Будут обязательно. То, что мы кого-то будем брать – это однозначно. Конечно, желательно при этом свободных агентов.

– А где их брать, если российский чемпионат в самом разгаре. Качественного футболиста никто просто так в середине чемпионата не отпустит.

– Когда кто-то ищет, он всегда находит.

– Выбор именно Кирьякова на пост главного тренера с чем был связан?

– Он был очень хорошим футболистом. Вы знаете, что всего два человека в России имеют международную тренерскую лицензию? Кирьяков немецкую и Черчесов – австрийскую. Сергей Вячеславович восемь лет был в Германии. В юношеской сборной очень хорошо себя проявил. Он умеет работать, надо просто дать ему возможность. Он профессионал. Чувствует, как надо общаться с каждым футболистом, найти с ним общий язык. И ребята понимают, что тренеру небезразлична их судьба. Это очень важно для футболиста. Другое дело, что пока нет достаточных возможностей, он не может ничего показать.

– То есть это еще не та команда, которую в идеале хотел бы видеть главный тренер?

– Может, он хочет чтобы «Барселона» вся сюда переехала, я не знаю. Но надо стоять на земле. Мы должны гордиться, что это наша команда, и работать, чтобы она становилась лучше. Могу сказать, что футболисты и тренеры очень хотят выйти из того турнирного положения, в котором мы оказались, и все для этого делают.

– То есть вы, как президент клуба, довольны работой главного тренера?

– Да, я доволен. Я вижу, как ребята начали играть. Иногда, конечно, они детские ошибки допускают. Но положительные сдвиги происходят. Больше стали играть в пас, двигаться, открываться. Другое дело, что пока у нас нет игроков, которые могли бы зацепиться за мяч, взять игру на себя.

– Но их же и не было.

– Вы правильно заметили. А для того, чтобы укрепиться, создать коллектив, время нужно.

– Одно из главных проблем «Арсенала», которая не настолько на виду, отсутствие собственной хорошей материально-технической базы. Это так?

– Вот вам пример. На нашем поле, где мы тренируемся, не работает подогрев. И мы эти две недели перерыва провели в Новогорске. Большое спасибо руководству московского «Динамо» за то, что нам дали возможность поработать, создали идеальные условия. Но это ведь не бесплатно. Тоже проблема.

В футболе мелочей не бывает. Если хотим что-то создать, надо строить, создавать. Как в театре, где все начинается с вешалки. Когда я работал в московском «Динамо», мы были в Португалии, и нас пригласил в гости президент «Бенфики» в свой офис на стадионе. У него, оказывается, там огромный кабинет, и он этим гордится. Фотографии показывает, кто в какое время здесь играл, каких успехов добивались. А у нас куда приглашать? Ко мне люди приехали в Тулу, я их в гостиницу позвал. И удивляюсь, а как вы до этого жили? Хорошо, мэр города пошел сейчас нам навстречу, выделяют на стадионе место для кабинета. Это не значит, что я президент, и хочу каких-то благ. Это для Тулы надо обязательно, для команды. В тесную комнату никого не пригласишь, и лицо свое не покажешь, чтобы тебя уважали. Или другой пример. На базе, в комнате, где проводили установку на втором этаже, всегда ребята тесно сидели. Зато большой бильярдный стол там был. Сейчас этого бильярдного стола нет, а все ребята сидят просторно, экран монитора повернули удобнее. И все удивились: а почему до этого так не сделали? Вроде мелочи, но они очень важны.

– В «Арсенале» сейчас нет проблем с зарплатами и прочими денежными погашениями?

– Нет.

– Для команды российской премьер-лиги это ведь не такое рядовое событие.

– Конечно. Губернатор к этим вопросам очень внимательно относится, чтобы клуб ни в чем не нуждался. Когда тебе по четыре-пять месяцев не платят, ты и играть будешь соответственно.

– Вы сейчас много общаетесь с вероятными новичками, спонсорами, чувствуется, что отношение к «Арсеналу» меняется?

– Когда что-то делаешь, люди поворачиваются к тебе лицом. Многие известные в футболе люди хотят с нами дружить. Они видят, что здесь все серьезно.

– И спонсоры новые возможны?

– «Роснефть», «Ростех» уже нам очень серьезно помогают. Но есть и другие. Я пока не могу их назвать. Думаю, мы их назовем в ближайшем будущем. Естественно, в том, что они появляются – большая помощь губернатора.

– То есть новости о том, что вы уходите из «Арсенала» не имеют никакого основания?

– Никакого.

– А чем вам нравится работа в Туле?

– Очень много можно сделать, поменять. Такой футбольный город не имеет права болтаться внизу, бороться за выживание. У нас все будет хорошо.