В Туле пройдет музыкальная гаражная распродажа
Туляки смогут приобрести необходимый раритет или продать ненужные уже пластинки, диски, атрибутику, инструменты.
Впервые в Туле 3 и 4 июня пройдет гаражная распродажа музыкальной тематики. Это подобие барахолки, на которой люди могут продать завалявшийся и ненужный хлам за неплохие деньги или наоборот, приобрести какой-нибудь раритет из первых рук.
Гаражная распродажа пришла к нам из Америки. Там в маленьких городах люди периодически распродавали свои старые вещи, которые завалялись у них в кладовках, чуланах и гаражах.
В Туле гаражные распродажи проводятся уже не в первый раз. Но именно эта распродажа уникальна тем что все вещи, выставленные на ней, будут относиться к музыкальной или около- музыкальной тематике (пластинки, музыкальные инструменты, атрибутика, CD-диски, плакаты с автографами звезд и многое другое). Важно - цену за свой товар назначаете вы сами!
Поучаствовать в распродаже и заработать денег за ненужные вещи может любой желающий. Площадкой для «барахолки» выступил один из тульских музыкальных магазинов - магазин «Фокстрот».
Именно туда можно принести свои вещи до 31 мая, назначить цену и ждать своего покупателя.
Основные условия участия:
- Продавец приносит свой товар в магазин «Фокстрот» не позднее 28 мая (сроки могут измениться в большую сторону) и назначает свою цену.
- Магазин документально фиксирует акт приемки товара и оставляет изделие у себя до распродажи.
- В день распродажи магазин выставляет все принесенные заранее товары.
- В случае, если товар продан, продавец получает деньги за вычетом комиссии магазина «Фокстрот» (величину комиссии уточняйте при сдаче товара или у администратора встречи).
- Весь нераспроданный товар необходимо будет забрать после гаражной распродажи.
- Правилами распродажи установлена минимальная цена товара в 100 рублей. Даже календарика или медиатора.
Другие подробности распродажи и условия сотрудничества узнавайте во встрече или в магазине «Фокстрот».