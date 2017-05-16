В Туле пройдет музыкальная гаражная распродажа

Впервые в Туле 3 и 4 июня пройдет гаражная распродажа музыкальной тематики. Это подобие барахолки, на которой люди могут продать завалявшийся и ненужный хлам за неплохие деньги или наоборот, приобрести какой-нибудь раритет из первых рук.

Гаражная распродажа пришла к нам из Америки. Там в маленьких городах люди периодически распродавали свои старые вещи, которые завалялись у них в кладовках, чуланах и гаражах.

В Туле гаражные распродажи проводятся уже не в первый раз. Но именно эта распродажа уникальна тем что все вещи, выставленные на ней, будут относиться к музыкальной или около- музыкальной тематике (пластинки, музыкальные инструменты, атрибутика, CD-диски, плакаты с автографами звезд и многое другое). Важно - цену за свой товар назначаете вы сами!

Поучаствовать в распродаже и заработать денег за ненужные вещи может любой желающий. Площадкой для «барахолки» выступил один из тульских музыкальных магазинов - магазин «Фокстрот».

Именно туда можно принести свои вещи до 31 мая, назначить цену и ждать своего покупателя.

Основные условия участия:

Продавец приносит свой товар в магазин «Фокстрот» не позднее 28 мая (сроки могут измениться в большую сторону) и назначает свою цену. Магазин документально фиксирует акт приемки товара и оставляет изделие у себя до распродажи. В день распродажи магазин выставляет все принесенные заранее товары. В случае, если товар продан, продавец получает деньги за вычетом комиссии магазина «Фокстрот» (величину комиссии уточняйте при сдаче товара или у администратора встречи). Весь нераспроданный товар необходимо будет забрать после гаражной распродажи. Правилами распродажи установлена минимальная цена товара в 100 рублей. Даже календарика или медиатора.

Другие подробности распродажи и условия сотрудничества узнавайте во встрече или в магазине «Фокстрот».