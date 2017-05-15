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Житель Киреевска подозревается в нападении на инспектора ДПС
Фото: media.1777.ru

Житель Киреевска подозревается в нападении на инспектора ДПС

Молодой человек сначала зажал руку стража порядка стеклом автомобильной двери, а затем нанёс ему множество ударов кулаками.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Киреевска. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.

По версии правоохранителей, 4 мая водитель «Лады Приоры» был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД. Молодой человек отказался предъявлять полицейским документы на право управления машиной и попытался заблокировать окна автомобиля. Инспектор попытался ему помешать, но водитель зажал ему руку стеклом.

Когда полицейскому удалось высвободиться и открыть дверь, молодой человек накинулся на него с кулаками и причинил телесные повреждения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В пресс-службе ведомства уточнили, что полицейский не превышал своих должностных полномочий и действовал в рамках закона.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +1
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