В Венёвском районе мужчина украл свинью
Полиция отыскала вора с помощью служебной собаки.
В Венёвском районе в одной из деревень злоумышленник похитил из помещения для содержания домашнего скота свинью. Ущерб, нанесённый законному владельцу, составил 30 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемого полицейские обнаружили с помощью служебно-разыскной собаки. 31-летний житель одной из близлежащих деревень признался в содеянном. У него обнаружено и изъято мясо похищенного животного.
В полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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