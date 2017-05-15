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В Венёвском районе мужчина украл свинью

В Венёвском районе мужчина украл свинью

Полиция отыскала вора с помощью служебной собаки.

В Венёвском районе в одной из деревень злоумышленник похитил из помещения для содержания домашнего скота свинью. Ущерб, нанесённый законному владельцу, составил 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемого полицейские обнаружили с помощью служебно-разыскной собаки. 31-летний житель одной из близлежащих деревень признался в содеянном. У него обнаружено и изъято мясо похищенного животного.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:30 +2
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