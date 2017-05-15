новости
новости
Регистрация
Зачем в Туле с ДК железнодорожников сбивают советскую лепнину?
Фото newstula.ru

Зачем в Туле с ДК железнодорожников сбивают советскую лепнину?

По сообщению СМИ, 15 мая со здания ДКЖ рабочие сбивают лепные элементы декора. Некоторые увидели в этом повод для скандала. Однако все оказалось гораздо проще.

Стало известно, что сегодня, 15 мая, на фасаде здания ДКЖ рабочие на вышке сбивали лепнину советских времен. Туляков заинтересовали причины демонтажа.

«В неофициальном разговоре источник сообщил, что происходящее может быть связано со сменой собственника здания», – пишут тульские СМИ.

Собственник у здания действительно сменился. В конце марта было принято решение о передаче объектов ОАО «РЖД» в собственность региона и муниципалитета. Дворец культуры железнодорожников также ранее принадлежал ОАО «РЖД».

На следующей неделе его передадут министерству молодежной политики региона.

Однако слухи о том, что «новый собственник решил придать зданию новый вид», не подтвердились. Как сообщили Myslo в пресс-службе правительства региона, лепнину сбивают из соображений безопасности: эти элементы находятся в аварийном состоянии. После ремонта фасад здания ДКЖ примет привычный тулякам вид.

На базе здания создадут молодежный центр: он приютит студотряды, патриотические клубы, общественные организации. А секции и кружки, которые сейчас базируются в ДКЖ, непременно продолжат свою работу.

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
Дворец культуры железнодорожниковДКЖ лепнинаремонт фасада
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Венёвском районе мужчина украл свинью
В Венёвском районе мужчина украл свинью
Аналитика: чуда с ЦСКА не случилось
Аналитика: чуда с ЦСКА не случилось
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.