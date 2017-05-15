Зачем в Туле с ДК железнодорожников сбивают советскую лепнину?

Стало известно, что сегодня, 15 мая, на фасаде здания ДКЖ рабочие на вышке сбивали лепнину советских времен. Туляков заинтересовали причины демонтажа.

«В неофициальном разговоре источник сообщил, что происходящее может быть связано со сменой собственника здания», – пишут тульские СМИ.

Собственник у здания действительно сменился. В конце марта было принято решение о передаче объектов ОАО «РЖД» в собственность региона и муниципалитета. Дворец культуры железнодорожников также ранее принадлежал ОАО «РЖД».

На следующей неделе его передадут министерству молодежной политики региона.

Однако слухи о том, что «новый собственник решил придать зданию новый вид», не подтвердились. Как сообщили Myslo в пресс-службе правительства региона, лепнину сбивают из соображений безопасности: эти элементы находятся в аварийном состоянии. После ремонта фасад здания ДКЖ примет привычный тулякам вид.