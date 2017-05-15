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За скидки на сигареты тульского предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей

За скидки на сигареты тульского предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель продавал сигареты через интернет-сайт, применяя на отдельные виды сигарет скидки в размере 3% и 6%.

В Туле ИП И.С. Остроухов оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу табачной продукции через интернет-сайт и применение скидок на отдельные виды сигарет в размере 3% и 6%.

Напомним, законодательство запрещает продажу табачной продукции в интернете и стимулирование продаж с помощью бонусов и скидок.

Помимо того, ИП продавал табак для кальяна с нанесением на потребительскую упаковку слов и изображений клюквы, киви, зеленого манго, абрикоса, которые создают ложное впечатление, что табачное изделие имеет вкус пищевого продукта.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело обращение потребителя и установило, что ИП И.С. Остроухов нарушил требования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Технического регламента на табачную продукцию (ТР ТС 035/2014).

По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.53, ч. 1 ст. 14.3.1, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:56 −1
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