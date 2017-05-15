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ДТП в центре Тулы: столкнулись маршрутка и «Киа»
Фото: пользователь Вжик и группы "Подслушано в Туле".

ДТП в центре Тулы: столкнулись маршрутка и «Киа»

Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту №55.

В Туле на пересечении улиц Демонстрации и Фрунзе столкнулись пассажирский микроавтобус №55 и автомобиль «Киа». Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

У обоих транспортных средств серьезные повреждения. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства серьезного ДТП.

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В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 1
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 2
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 3
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 4
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 5
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 6
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 7
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 8
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 9
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 10
В центре Тулы столкнулись маршрутка и "Киа", Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +1
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