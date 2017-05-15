ДТП в центре Тулы: столкнулись маршрутка и «Киа»

Фото: пользователь Вжик и группы "Подслушано в Туле".

В Туле на пересечении улиц Демонстрации и Фрунзе столкнулись пассажирский микроавтобус №55 и автомобиль «Киа». Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

У обоих транспортных средств серьезные повреждения. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства серьезного ДТП.