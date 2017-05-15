Фото: пользователь Вжик и группы "Подслушано в Туле".
ДТП в центре Тулы: столкнулись маршрутка и «Киа»
Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту №55.
В Туле на пересечении улиц Демонстрации и Фрунзе столкнулись пассажирский микроавтобус №55 и автомобиль «Киа». Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.
У обоих транспортных средств серьезные повреждения. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека.
Информация о пострадавших уточняется. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства серьезного ДТП.
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