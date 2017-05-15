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Тульская область оказалась на 67-м месте по обеспеченности населения питьевой водой

Тульская область оказалась на 67-м месте по обеспеченности населения питьевой водой

При составлении рейтинга учитывалось соотношение количества жителей, имеющих и не имеющих доступ к питьевой воде.

По данным 2016 года, в России почти 8,5 млн человек не обеспечены чистой питьевой водой. Об этом пишут «Известия».

В рейтинге, составленном с учетом соотношения количества жителей, имеющих и не имеющих доступ к питьевой воде, Тульская область занимает 67-е место – 82% населения обеспечены водой, 11% – нет. 

Еще у 7% качество воды не оценивалось.

А в первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Республики Северная Осетия, Алтай и Кабардино-Балкария. В этих регионах жители обеспечены питьевой водой на 100%. Также обстоят дела в Мурманской и Кемеровской областях и в Чеченской Республике.

При этом в целом в стране число людей, имеющих доступ к чистой питьевой воде, выросло с 85% в 2006 году до 90% в 2016-м.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:36 0
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