Тульская область оказалась на 67-м месте по обеспеченности населения питьевой водой

При составлении рейтинга учитывалось соотношение количества жителей, имеющих и не имеющих доступ к питьевой воде.

По данным 2016 года, в России почти 8,5 млн человек не обеспечены чистой питьевой водой. Об этом пишут «Известия».

В рейтинге, составленном с учетом соотношения количества жителей, имеющих и не имеющих доступ к питьевой воде, Тульская область занимает 67-е место – 82% населения обеспечены водой, 11% – нет.

Еще у 7% качество воды не оценивалось.

А в первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Республики Северная Осетия, Алтай и Кабардино-Балкария. В этих регионах жители обеспечены питьевой водой на 100%. Также обстоят дела в Мурманской и Кемеровской областях и в Чеченской Республике.

При этом в целом в стране число людей, имеющих доступ к чистой питьевой воде, выросло с 85% в 2006 году до 90% в 2016-м.