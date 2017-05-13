13 мая в Туле немного потеплеет

По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до +16 градусов.

По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается переменный ветер от 3 до 8 м/с, днем восточной четверти 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, а днем воздух прогреется до +16 градусов.

Атмосферное давление, как и в последние несколько дней, пониженное: 745−750 мм рт.ст.