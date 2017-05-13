новости
новости
Регистрация
13 мая в Туле немного потеплеет

13 мая в Туле немного потеплеет

По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до +16 градусов.

По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается переменный ветер от 3 до 8 м/с, днем восточной четверти 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, а днем воздух прогреется до +16 градусов.

Атмосферное давление, как и в последние несколько дней, пониженное: 745−750 мм рт.ст.

сегодня, в 09:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
прогноз погоды
Место
Тульская областьТула
Прочее
Тульский гидрометцентр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погибший в Болохово мужчина, предположительно, совершил самоубийство
Погибший в Болохово мужчина, предположительно, совершил самоубийство
При взрыве под Тулой погиб мужчина
При взрыве под Тулой погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.