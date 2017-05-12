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В Алексине при пожаре погиб пенсионер
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В Алексине при пожаре погиб пенсионер

Огонь унес жизнь мужчины 1941 года рождения. В пострадавшей от пожара квартире сгорела мебель.

Сегодня утром, 12 мая, в 08.24 «Единой службе спасения-112» сообщили о пожаре в квартире, расположенной на улице Баумана в Алексине. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-28, ПСЧ-17 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Прибыв на место происшествия в 08.27, пожарные потушили огонь к 08.32.

При пожаре погиб мужчина 1941 года рождения, также в пострадавшей квартире сгорела мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:13 0
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