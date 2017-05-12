«Красой Тулы — 2017» стала Елена Попова

Екатерина Елагина, Валерия Панюшкина, Елена Попова и Светлана Баташова. Фото Алексея Пирязева.

В нашем городе уже в третий раз прошел региональный конкурс красоты и таланта. Теперь его победительница попробует свои силы на фестивале «Краса России».

Генеральным партнёром конкурса выступило модельное агентство Linda.

В финальном шоу приняли участие 20 девушек.

Для жюри и зрителей красавицы подготовили два конкурсных выхода — визитку и дефиле в вечерних платьях. Девять тулячек также показали свои творческие номера.

Из творческих номеров хочется отметить два. Это танцевально-музыкальный номер Екатерины Елагиной, которая сыграла попурри военных песен на домре.

И танец в стиле vogue от Полины Вишневой.

После финального выхода в вечерних платьях (смотрите нашу галерею!) жюри определилось с титулами и победительницами.

Анастасия Илюшина — «Мисс Фото Краса Тулы».

Юлия Гладких — «Мисс Грация Краса Тулы».

Ксения Иванова — «Мисс Реклама Краса Тулы».

Валерия Власова — «Мисс Подиум Краса Тулы».

Марина Жукова — «Мисс Очарование Краса Тулы».

Анастасия Астапова — «Мисс Улыбка Краса Тулы».

Анастасия Смыгунова — «Мисс Идеал Краса Тулы».

Алеся Межеедова — «Мисс Оригинальность Краса Тулы».

Дарья Устинова — «Мисс Вдохновение Краса Тулы».

Наталья Блинова — «Мисс Обаяние Краса Тулы».

Олеся Осипова — «Мисс Нежность Краса Тулы».

Надежда Журавлева — «Мисс Фантазия Краса Тулы».

Полина Вишнева — «Мисс Шарм Краса Тулы».

Татьяна Ульянова — «Мисс Артистичность Краса Тулы».

Джамиля Азимова — «Мисс Дружба Краса Тулы».

Больше всех титулов собрала самая юная участница конкурса Варвара Филонова. Девушка победила в номинациях «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Эстель» и «Мисс Фитнес Краса Тулы».

Четыре главных титула и короны королев красоты выиграли Екатерина Елагина, Светлана Баташова, Валерия Панюшкина и Елена Попова.

Екатерина Елагина — «Мисс Талант Краса Тулы».

Светлана Баташова — «2-я вице-мисс Краса Тулы».

Валерия Панюшкина — «1-я вице-мисс Краса Тулы».

Ну, а королевой вечера стала 22-летняя студентка экономического факультета Финансового университета при правительстве РФ Елена Попова.

Корону «Красы Тулы — 2017» ей передала победительница конкурса 2016 года Виктория Князева.

- Я безумно счастлива! — говорит Елена Попова. — Победить в этом конкурсе было моей давней мечтой, и я рада, что сегодня я добилась своей цели. К такому результату я шла пять лет. Это не первый конкурс в моей жизни.

Я представляла Тулу на конкурсе «Мисс Поволжье» в Чебоксарах, в конкурсе «Мисс Тула» выиграла титул «1-я вице-мисс».

Я люблю конкурсы, они дарят мне незабываемые эмоции. А на сцене, перед зрителями чувствую себя очень комфортно. Обязательно хочу попробовать свои силы на конкурсе «Краса России».

— Одна мечта осуществилась. Наверняка есть еще?

- Конечно, к их исполнению я потихонечку приближаюсь. В этом месяце сбудется еще одна мечта — я сдаю на водительские права, экзамен через неделю! Потом — сдать сессию, а впереди лето! А еще я мечтаю получить второе высшее образование — психологическое — и открыть в нашем городе школу для женщин. Я знаю, как сделать, чтобы они были счастливыми! Надеюсь, лет через пять у меня все получится.

- А как же любовь?

- Ну, замуж я пока не спешу (смеется). Как бы наивно это ни звучало, но я хочу выйти замуж один раз и на всю жизнь. К сожалению, сейчас ценность семьи у нас практически отсутствует, а я хочу создать крепкую семью.

- Вы пока ищете своего принца...

- Принцев вокруг много, но мне нужен король!