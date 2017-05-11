В Туле пройдет чемпионат по автозвуку
Победители получат ценные призы!
13 мая туляков приглашают на открытый чемпионат по автозвуку «Кубок AZT».
– На нашем мероприятии вы сможете увидеть и услышать громкие и красивые автомобили Тульской области и других близлежащих областей, — заявляют организаторы соревнований.
Расписание мероприятия:
- с 9.00 до 11.00 — заезд на площадку и регистрация участников.
- с 11.00 до 12.00 — судейство участников
- в 12.00 — начало соревнований,
- в 19.00 награждение участников.
Соревнования пройдут на парковке гипермаркета «Глобус» (ул. Аркадия Шипунова, 1-а).
В промежутках между замерами будут проводиться конкурсы для зрителей с ценными призами, также будут выступления девушек Go Go.
Стоимость участия в соревнованиях составляет 200 рублей. С регламентом чемпионата можно ознакомиться здесь. Подробнее — в группе ВКонтакте.
Звуковое давление довольно опасно для здоровья человека, поэтому организаторы настоятельно рекомендуют применять защиту органов слуха и использование дистанционного управления звуком.