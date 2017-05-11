В Туле пройдет чемпионат по автозвуку

13 мая туляков приглашают на открытый чемпионат по автозвуку «Кубок AZT».

– На нашем мероприятии вы сможете увидеть и услышать громкие и красивые автомобили Тульской области и других близлежащих областей, — заявляют организаторы соревнований.

Расписание мероприятия:

с 9.00 до 11.00 — заезд на площадку и регистрация участников.

с 11.00 до 12.00 — судейство участников

в 12.00 — начало соревнований,

в 19.00 награждение участников.

Соревнования пройдут на парковке гипермаркета «Глобус» (ул. Аркадия Шипунова, 1-а).

В промежутках между замерами будут проводиться конкурсы для зрителей с ценными призами, также будут выступления девушек Go Go.

Стоимость участия в соревнованиях составляет 200 рублей. С регламентом чемпионата можно ознакомиться здесь. Подробнее — в группе ВКонтакте.

Звуковое давление довольно опасно для здоровья человека, поэтому организаторы настоятельно рекомендуют применять защиту органов слуха и использование дистанционного управления звуком.