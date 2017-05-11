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В Туле пройдет чемпионат по автозвуку

В Туле пройдет чемпионат по автозвуку

Победители получат ценные призы!

13 мая туляков приглашают на открытый чемпионат по автозвуку «Кубок AZT».

– На нашем мероприятии вы сможете увидеть и услышать громкие и красивые автомобили Тульской области и других близлежащих областей, — заявляют организаторы соревнований.

Расписание мероприятия:

  • с 9.00 до 11.00 — заезд на площадку и регистрация участников.
  • с 11.00 до 12.00 — судейство участников
  • в 12.00 — начало соревнований,
  • в 19.00 награждение участников.

Соревнования пройдут на парковке гипермаркета «Глобус» (ул. Аркадия Шипунова, 1-а).

В промежутках между замерами будут проводиться конкурсы для зрителей с ценными призами, также будут выступления девушек Go Go.

Стоимость участия в соревнованиях составляет 200 рублей. С регламентом чемпионата можно ознакомиться здесь. Подробнее — в группе ВКонтакте.

 

Звуковое давление довольно опасно для здоровья человека, поэтому организаторы настоятельно рекомендуют применять защиту органов слуха и использование дистанционного управления звуком.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:35 0
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