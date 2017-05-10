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В Туле разыскивают пропавшего мужчину

В Туле разыскивают пропавшего мужчину

Юрий Вахрин пропал 24 апреля.

Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Юрий Вахрин (1988 г. р.) находился на заработках в Туле. 24 апреля он планировал уехать на автобусе в Могилев. С того дня на связь с родными не выходил. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза светлые, волосы темные.

Особые приметы: имеются лобные залысины.

Был одет: (предположительно) темно-синий свитер, темные джинсы, темные кеды. При себе могла быть дорожная сумка.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Юрия Вахрина, сообщайте по телефонам: +375 (33) 6666-033 (поисково-спасательный отряд «Ангел»), +375 (33) 6666-856 или 102.

Также можно написать в группу волонтеров на Fаcebook.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:45 0
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