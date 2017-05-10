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На вопросы туляков ответит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области

На вопросы туляков ответит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области

Наталия Зыкова проведет прямую линию в редакции Myslo.

Что делать, если права вашего ребенка нарушают в школе или детском саду? Как уберечь ребенка от конфликта между разведенными родителями? Как помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию?

На эти и другие вопросы ответит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Алексеевна Зыкова. 

Звоните в редакцию Myslo 10 мая с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90. Или задавайте ваши вопросы в комментариях. 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 14:04 0
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