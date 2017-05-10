На вопросы туляков ответит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области

Что делать, если права вашего ребенка нарушают в школе или детском саду? Как уберечь ребенка от конфликта между разведенными родителями? Как помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию?

На эти и другие вопросы ответит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Алексеевна Зыкова.

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