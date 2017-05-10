В отношении матери мальчика, выпавшего из окна в Алексине, возбуждено уголовное дело

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Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

По факту гибели полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна алексинской многоэтажки, возбуждено уголовное дело. Мать малыша подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, молодая женщина, находясь в одной квартире с малышом, выйдя из комнаты, не закрыла окно. Оставшийся без присмотра ребёнок подполз слишком близко к раме и упал с высоты пятого этажа. Он получил тяжёлые травмы и скончался в тот же день в больнице.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой Алексинского района признано законным и обоснованным. Ход следствия по делу правоохранители взяли на контроль. Матери мальчика грозит до двух лет колонии, либо исправительные работы на тот же срок.