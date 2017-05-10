Житель Киреевска зарезал собутыльника, приревновав его к знакомой

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Сотрудники киреевского следственного отдела СУ СК России по Тульской области расследуют убийство 29-летнего местного жителя. Тело молодого человека было обнаружено 5 мая в квартире одного из домов райцентра. По подозрению в убийстве задержан 42-летний мужчина.

По информации пресс-службы регионального управления ведомства, в тот день потерпевший вместе с подозреваемым распивали дома спиртное. Вместе с ними в квартире находились две женщины. Во время застолья молодой человек начал оказывать одной из них знаки внимания.

Приревновав подругу, подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанёс своему сопернику не менее десяти колото-резаных ран. Потерпевший скончался на месте. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.