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Житель Киреевска зарезал собутыльника, приревновав его к знакомой
Фото: news-factor.ru

Житель Киреевска зарезал собутыльника, приревновав его к знакомой

Пьяный мужчина нанёс молодому человеку не менее десяти ударов ножом. Несчастный скончался на месте.

Сотрудники киреевского следственного отдела СУ СК России по Тульской области расследуют убийство 29-летнего местного жителя. Тело молодого человека было обнаружено 5 мая в квартире одного из домов райцентра. По подозрению в убийстве задержан 42-летний мужчина.

По информации пресс-службы регионального управления ведомства, в тот день потерпевший вместе с подозреваемым распивали дома спиртное. Вместе с ними в квартире находились две женщины. Во время застолья молодой человек начал оказывать одной из них знаки внимания.

Приревновав подругу, подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанёс своему сопернику не менее десяти колото-резаных ран. Потерпевший скончался на месте. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 0
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Место
Тульская областьКиреевск

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