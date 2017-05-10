В Тульской области обитают более 270 видов птиц

Фото Романа Солопова

На Куликовом поле прошли соревнования по бёрдвотчингу. Участники наблюдали за поведением обитающих в заповеднике пернатых и фотографировали их.

На тульском поле ратной славы, в музее-заповеднике «Куликово поле» состоялись соревнования по бёрдвотчингу. Так называются полевые фотонаблюдения за птицами. Мероприятие состоялось в Тульской области уже в четвертый раз.

В этом году предлагалось несколько номинаций для участников разного уровня. Среди новичков были как сильные представители, хорошо знающие орнитологию, так и те, кто кроме воробьев и синиц никого никогда не встречал. В категорию мастеров попали опытные фотоохотники. Высшую номинацию – профессионалы – выделили для тех, кто давно и серьёзно занимается изучением птиц.

По последним данным, в Тульской области живут около 270 видов птиц, из них более 120 видов можно встретить на Куликовом поле. В чек-листе соревнований была заявлена 101 порода пернатых, участникам удалось заснять лишь половину.

На лучших фотоработах оказались запечатлены куропатка, воробей и пикирующая ласточка. В номинации «новички» победу одержала команда «Первые ласточки» из тульского химического лицея, лучшими мастерами признаны члены команды «Фото-Тула 2», а первое место среди профессионалов досталось Наталье Бондаревой из Московского отделения Союза охраны птиц России.