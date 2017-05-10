На въезде в Тулу «Лада» столкнулась с «Нексией»

Кадр из видео Романа Морсина

Судя по всему, водитель отечественной легковушки, выезжая с прилегающей территории, не пропустил иномарку.

Пользователи MySlo поделились видео ДТП, произошедшего в Зареченском районе, на въезде в Тулу. Судя по всему, причиной аварии стало несоблюдение ПДД водителем «четырнадцатой» «Лады» – выезжая с прилегающей территории на дорогу, он не уступил дорогу красной «Дэу» и столкнулся с ней.

По словам очевидца, на месте происшествия уже образовалась довольно серьёзная пробка – автомобили перегородили практически всю полосу, водителям других машин приходится объезжать место ДТП по встречной. Судя по всему, автомобили получили не слишком серьёзные повреждения. Информации о пострадавших пока не поступало.