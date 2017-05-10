К 2021 году в Тульской области не останется незаконных свалок

Фото: из архива MySlo

В ходе рабочей встречи с представителями областной администрации, эксперты ОНФ обсудили процесс ликвидации стихийных свалок. Сейчас на интерактивной карте проекта «Генеральная уборка» отмечено более 200 объектов, требующих очистки. Около 40 свалок уже ликвидировано.

Кстати, за весь прошлый год в ходе мониторинга было выявлено свыше двух тысяч мест несанкционированного сброса бытовых отходов. Большинство из них уже очищено, весь мусор вывезен и утилизирован. В текущем году работа по выявлению и ликвидации стихийных свалок, а также рекультивации муниципальных свалок будет продолжена.

Региональные чиновники уверяют, что к 2021 году все крупные несанкционированные места размещения коммунальных и бытовых отходов будут ликвидированы. На месте ликвидированных свалок планируется организовать зелёные насаждения. Соответствующая акция пройдёт в отдельных поселениях Заокского района – вместо огромных скоплений мусора там появятся молодые деревья.