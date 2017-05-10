Проект гордумы по платным парковкам в Туле: 45 рублей в час
Напомним, в апреле на заседании штаба по развитию города представили новый проект обустройства платного парковочного пространства Тулы.
Тульская городская Дума подготовила поправки в решение Тульской городской Думы «Об организации платных городских парковок». Документ был разработан в свете грядущего повышения платы.
Напомним, в апреле на заседании штаба по развитию города было одобрено предложение увеличить стоимость парковки за час до 40 рублей на фоне сокращения улиц, входящих в зону платного паркинга.
В новой редакции документа, регламентирующего организацию платной парковки в Туле, предлагается исключить из перечня «бесплатников» инвалидов боевых действий – им будет предоставлена льгота в размере 50% при покупке абонемента.
Вместе с ними на эту же льготу могут рассчитывать ветераны боевых действий и один из членов многодетной семьи – родители, а также отчим, мачеха либо усыновители.
Льгота предоставляется на одно принадлежащее данным лицам транспортное средство, говорится в проекте решения.
Кроме этого в документе пункт 6.3 дополняется абзацем: инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида и иные лица, перевозящие инвалидов I и II групп или детей-инвалидов, имеющие парковочное разрешение, обязаны ставить машину на обозначенное соответствующими знаками место. В противном случае им придется оплачивать парковку наравне с рядовыми туляками.
Расчет базовой ставки размера платы за пользование одним парковочным местом на городской платной парковке за час:
|
затраты на организацию парковочного пространства
|
27 370 485,87 руб.
|
затраты на содержание парковочных мест (уборка, содержание дорожной разметки и дорожных знаков)
|
15 294 759,73 руб.
|
затраты на оплату труда и начисления на заработную плату Оператора парковки (21 штатной ед.)
|
9 554 800 руб.
|
общехозяйственные расходы Оператора парковки (приобретение программ, зап. частей, ГСМ, материальные запасы и т.д.), сервисное обслуживание программного обеспечения
|
8 471 500 руб.
|
итого
|
60 691 545,60 руб.
|
кол-во платных парковочных мест (км)
|
1624
|
кол-во рабочих дней в году
|
247
|
стоимость 1 дня
|
151,30 руб.
|
базовая ставка
|
15,13 руб.
Таким образом предлагается установить следующую плату за парковку:
|
Виды автотранспортных средств
|
Базовая ставка 1 час/руб.
|
Коэффициент
|
Коэффициент зоны месторасположения платных парковок (парковочных мест)
|
I зона
|
1 группа. Мотоциклы, легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы, грузовые автомобили категории "В"
|
15,13
|
1,50
|
2,0
|
стоимость 1 часа (руб.)
|
|
|
45,39
|
2 группа. Легковые автомобили с прицепом, грузовые автомобили, трейлеры (автодома), автобусы
|
15,13
|
2,00
|
2,0
|
стоимость 1 часа (руб.)
|
|
|
60,52
|
3 группа. Транспортные средства общей габаритной длиной свыше 10 м
|
15,13
|
4,00
|
2,0
|
стоимость 1 часа (руб.)
|
|
|
121,04