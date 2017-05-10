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Проект гордумы по платным парковкам в Туле: 45 рублей в час

Проект гордумы по платным парковкам в Туле: 45 рублей в час

Напомним, в апреле на заседании штаба по развитию города представили новый проект обустройства платного парковочного пространства Тулы.

Тульская городская Дума подготовила поправки в решение Тульской городской Думы «Об организации платных городских парковок». Документ был разработан в свете грядущего повышения платы.

Напомним, в апреле на заседании штаба по развитию города было одобрено предложение увеличить стоимость парковки за час до 40 рублей на фоне сокращения улиц, входящих в зону платного паркинга.

В новой редакции документа, регламентирующего организацию платной парковки в Туле, предлагается исключить из перечня «бесплатников» инвалидов боевых действий – им будет предоставлена льгота в размере 50% при покупке абонемента.

Вместе с ними на эту же льготу могут рассчитывать ветераны боевых действий и один из членов многодетной семьи – родители, а также отчим, мачеха либо усыновители.

Льгота предоставляется на одно принадлежащее данным лицам транспортное средство, говорится в проекте решения.

Кроме этого в документе пункт 6.3 дополняется абзацем: инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида и иные лица, перевозящие инвалидов I и II групп или детей-инвалидов, имеющие парковочное разрешение, обязаны ставить машину на обозначенное соответствующими знаками место. В противном случае им придется оплачивать парковку наравне с рядовыми туляками.

Расчет базовой ставки размера платы за пользование одним парковочным местом на городской платной парковке за час:

 

затраты на организацию парковочного пространства

27 370 485,87 руб.

затраты на содержание парковочных мест (уборка, содержание дорожной разметки и дорожных знаков)

15 294 759,73 руб.

затраты на оплату труда и начисления на заработную плату Оператора парковки (21 штатной ед.)

9 554 800 руб.

общехозяйственные расходы Оператора парковки (приобретение программ, зап. частей, ГСМ, материальные запасы и т.д.), сервисное обслуживание программного обеспечения

8 471 500 руб.

итого

60 691 545,60 руб.

кол-во платных парковочных мест (км)

1624

кол-во рабочих дней в году

247

стоимость 1 дня

151,30 руб.

базовая ставка

15,13 руб.

 

Таким образом предлагается установить следующую плату за парковку:

Виды автотранспортных средств

Базовая ставка 1 час/руб.

Коэффициент

Коэффициент зоны месторасположения платных парковок (парковочных мест)

I зона

1 группа. Мотоциклы, легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы, грузовые автомобили категории "В"

15,13

1,50

2,0

стоимость 1 часа (руб.)

 

 

45,39

2 группа. Легковые автомобили с прицепом, грузовые автомобили, трейлеры (автодома), автобусы

15,13

2,00

2,0

стоимость 1 часа (руб.)

 

 

60,52

3 группа. Транспортные средства общей габаритной длиной свыше 10 м

15,13

4,00

2,0

стоимость 1 часа (руб.)

 

 

121,04

 

 

 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:15 +1
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