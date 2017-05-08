Из горящего дома в Узловой пожарные спасли 23 человека

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

8 мая утром в Узловой на улице Горького загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом в 8.15 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, на место происшествия в 8.17 прибыли два пожарных расчета ПСЧ-30 и автолестница.

По лестничным маршам пожарные вывели 23 человека, среди которых четверо детей.

На пожаре пострадали два человека. Мужчина отравился угарным газом — пострадавшего из горящей квартиры вынесли пожарные. Позже за медицинской помощью обратилась сама хозяйка жилища.

В результате происшествия выгорели кухня и коридор квартиры. Причина пожара устанавливается.