«Арсенал»: три очка, подарившие надежду

Фото Алексея Пирязева.

Игра нереализованных возможностей

Впервые за всю весну «Арсенал» показал, что он хотя бы умеет держать удар. У команды как не было, так и нет внятной игры, ничего не получается в нападении, но в поединке против «Ростова» все это компенсировалось самоотдачей и настроем. Что уж стало тому причиной – имя соперника, нежелание вылетать, волна недовольства как игроками, так и главным тренером – уже детали. Важно, что в этом матче с первых минут и до финального свистка команда из Тулы не затерялась на фоне победителя «Баварии».

Самый обсуждаемый момент встречи случился на 22-й минуте. Гацкан легко ушел от опеки Камбарова, и в касание был по воротам Габулова из пределов штрафной. И вот тут голкипер «Арсенала» выдал, наверное, самый яркий вратарский сейв тура, а также за все время пребывания в «Арсенале», в броске парировав мяч на угловой. И до, и после Габулов также выигрывал все, что летело в створ ворот. Буквально тут же не сумел переиграть вратаря и Ерохин, также без помех замыкавший комбинацию «Ростова» метров, наверное, с десяти – мяч полетел не в угол, а во вратаря.

Но решающим, пожалуй, стал именно тот эпизод с ударом Гацкана. Аутсайдер показал, что именно в этот вечер и в этой игре он не настолько слаб, чтобы его можно было одолеть вполсилы. Ведь нельзя сказать, что «Ростов» не старался. Старался. И даже очень. У «Ростова» на кону путевка в Лигу Европы. После матча Иван Данильянц, главный тренер наших соперников, назвал случившееся игрой нереализованных моментов для своей команды. В какой-то степени это так. Была ведь еще во втором тайме перекладина, спасшая от гола Азмуна, и прострел по диагонали к воротам, который замыкали аж два его партнера, но оба так и не встретились с мячом.

А вот хозяева поля взяли и забили. Бурмистров навесил с фланга в штрафную, где Максимов то ли коснулся мяча, то ли, наоборот, промахнулся, тем самым дезориентировав голкипера «Ростова». И вдруг к общему удивлению защитник гостей уже выбил мяч из сетки ворот. Так за семь минут до перерыва «Арсенал» неожиданно повел в счете. А у Никиты Медведева прервалась рекордная сухая серия. Он не дотянул всего двенадцать минут до «сухой» тысячи. Российский рекорд, прерванный «Арсеналом» составил 988 «сухих» минут.

Если говорить о моментах, то во втором тайме у хозяев была и еще одна возможность забить гол, но мяч после удара Беляева попал в перекладину.

Очень старался себя проявить Мусса Думбия. Для него ведь это была особенная игра. Думбия же пока в аренде в Туле, а вообще это игрок как раз ростовской команды. Неизвестно, насколько он убедил руководство ростовского клуба в необходимости своего возвращения после окончания сезона, но то, что конкретно в этой игре с «Арсеналом» Думбия был бы «Ростову» очень нужен – факт.

К матчу с «Арсеналом» у ростовчан оказалась весьма куцей скамейка запасных. Думбия же против своей бывшей команды наиграл на желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, и теперь встречу в Москве с ЦСКА он будет пропускать.

Момент истины

Главная оценка этого матча – то, что «Арсенал» одержал победу, которая до начала матча приравнивалась к чуду, и еще сохраняет надежды на попадание в зону стыковых матчей. Впервые также Кирьяковым была озвучена, наконец, игровая идея «Арсенала», к тому же успешно реализованная на практике: главное не качество игры, а три очка. Что ж, для концовки сезона она вполне жизнеутверждающая. Тем более, что где-то кто-то в интернете уже написал, что Сергей Кирьяков будет руководить командой до конца сезона.

Никакой другой официальной информации о том, что происходит в «Арсенале» кроме агентства ОБС (одна баба сказала) до болельщиков не доходит. Никто из руководства, несмотря на весь негатив вокруг команды, публично до сих пор так и не высказался в поддержку главного тренера. Хотя такое заявление, может, снизило бы и психологическое давление на того же Кирьякова. Понятно ведь, что сейчас и он, и весь тренерский штаб живут в состоянии стресса. И когда, если не в этот момент, оказать моральную помощь специалисту, которому доверяешь.

Но нет, молчит многочисленная пресс-служба, не звонит ни в одну центральную спортивную газету президент клуба Гурам Аджоев, и агентство ОБС тоже не в курсе. Только где-то в Instagram какое-то футбольное агентство короткой строкой рассказало нам о встрече с неким «руководством», на котором решили Кирьякова оставить. Причем, совершенно непонятно руководством чего? Области? России? «Арсенала»? Или какой-нибудь автобазы?

Такое молчание, как представляется, означает не поддержку на этот действительно решающий отрезок первенства, а, скорее, готовность немедленно принести жертву и прикрыться отставкой, чтобы вовремя переложить ответственность на другого. То есть, получается, Кирьяков доигрывает сезон, понимая, что никаких тылов в клубе у него нет в принципе, и крайний уже назначен. Конечно, в такой ситуации ни о какой игре не может быть и речи. Только результат. Ну и человеческие качества футболистов, готовых своей самоотдачей поддержать тренера.

Многое непонятно и по команде. Нет никаких известий о Кантемире Берхамове, например. Что он? Где он? Травмирован, или просто не вписывается в игровую концепцию?

Куда даже из заявки на матч вдруг делся после забитого «Крыльям» мяча Григолава?

Опять травмировался или до сих пор празднует гол? Почему опять даже в заявке нет Рыжкова?

Да, Габулов стал героем матча с «Ростовом». Но почему после финального свистка, он даже не снизошел до того, чтобы подойти к трибунам и похлопать болельщикам, а сразу отправился в раздевалку? Обиделся на то, что трибуны скандировали «Левашов»? Но он ведь не просто Габулов, он капитан команды. А то получается курьезно – главный тренер после финального свистка побежал на поле делать круг почета и аплодировать зрителям, а капитан его команды уже покинул капитанский мостик.

Способна ли такая команда в наступивший уже момент истины собраться еще на три оставшихся матча, и провести их с той же самоотдачей, что игру с «Ростовом»? Во всяком случае, другого «Арсенала» у нас на этот остаток сезона нет, и будем верить, что невозможное – бывает. С «Ростовом» же случилось.