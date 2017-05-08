новости
новости
Регистрация
«Арсенал»: три очка, подарившие надежду
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал»: три очка, подарившие надежду

Обыграв на своем поле «Ростов», футболисты «Арсенала» подарили болельщикам надежду, что падения в ФНЛ еще можно избежать.

Игра нереализованных возможностей

Впервые за всю весну «Арсенал» показал, что он хотя бы умеет держать удар. У команды как не было, так и нет внятной игры, ничего не получается в нападении, но в поединке против «Ростова» все это компенсировалось самоотдачей и настроем. Что уж стало тому причиной – имя соперника, нежелание вылетать, волна недовольства как игроками, так и главным тренером – уже детали. Важно, что в этом матче с первых минут и до финального свистка команда из Тулы не затерялась на фоне победителя «Баварии».

Самый обсуждаемый момент встречи случился на 22-й минуте. Гацкан легко ушел от опеки Камбарова, и в касание был по воротам Габулова из пределов штрафной. И вот тут голкипер «Арсенала» выдал, наверное, самый яркий вратарский сейв тура, а также за все время пребывания в «Арсенале», в броске парировав мяч на угловой. И до, и после Габулов также выигрывал все, что летело в створ ворот. Буквально тут же не сумел переиграть вратаря и Ерохин, также без помех замыкавший комбинацию «Ростова» метров, наверное, с десяти – мяч полетел не в угол, а во вратаря.

Но решающим, пожалуй, стал именно тот эпизод с ударом Гацкана. Аутсайдер показал, что именно в этот вечер и в этой игре он не настолько слаб, чтобы его можно было одолеть вполсилы. Ведь нельзя сказать, что «Ростов» не старался. Старался. И даже очень. У «Ростова» на кону путевка в Лигу Европы. После матча Иван Данильянц, главный тренер наших соперников, назвал случившееся игрой нереализованных моментов для своей команды. В какой-то степени это так. Была ведь еще во втором тайме перекладина, спасшая от гола Азмуна, и прострел по диагонали к воротам, который замыкали аж два его партнера, но оба так и не встретились с мячом.

А вот хозяева поля взяли и забили. Бурмистров навесил с фланга в штрафную, где Максимов то ли коснулся мяча, то ли, наоборот, промахнулся, тем самым дезориентировав голкипера «Ростова». И вдруг к общему удивлению защитник гостей уже выбил мяч из сетки ворот. Так за семь минут до перерыва «Арсенал» неожиданно повел в счете. А у Никиты Медведева прервалась рекордная сухая серия. Он не дотянул всего двенадцать минут до «сухой» тысячи. Российский рекорд, прерванный «Арсеналом» составил 988 «сухих» минут.

Если говорить о моментах, то во втором тайме у хозяев была и еще одна возможность забить гол, но мяч после удара Беляева попал в перекладину.

Очень старался себя проявить Мусса Думбия. Для него ведь это была особенная игра. Думбия же пока в аренде в Туле, а вообще это игрок как раз ростовской команды. Неизвестно, насколько он убедил руководство ростовского клуба в необходимости своего возвращения после окончания сезона, но то, что конкретно в этой игре с «Арсеналом» Думбия был бы «Ростову» очень нужен – факт.

К матчу с «Арсеналом» у ростовчан оказалась весьма куцей скамейка запасных. Думбия же против своей бывшей команды наиграл на желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, и теперь встречу в Москве с ЦСКА он будет пропускать.

Момент истины

Главная оценка этого матча – то, что «Арсенал» одержал победу, которая до начала матча приравнивалась к чуду, и еще сохраняет надежды на попадание в зону стыковых матчей. Впервые также Кирьяковым была озвучена, наконец, игровая идея «Арсенала», к тому же успешно реализованная на практике: главное не качество игры, а три очка. Что ж, для концовки сезона она вполне жизнеутверждающая. Тем более, что где-то кто-то в интернете уже написал, что Сергей Кирьяков будет руководить командой до конца сезона.

Никакой другой официальной информации о том, что происходит в «Арсенале» кроме агентства ОБС (одна баба сказала) до болельщиков не доходит. Никто из руководства, несмотря на весь негатив вокруг команды, публично до сих пор так и не высказался в поддержку главного тренера. Хотя такое заявление, может, снизило бы и психологическое давление на того же Кирьякова. Понятно ведь, что сейчас и он, и весь тренерский штаб живут в состоянии стресса. И когда, если не в этот момент, оказать моральную помощь специалисту, которому доверяешь.

Но нет, молчит многочисленная пресс-служба, не звонит ни в одну центральную спортивную газету президент клуба Гурам Аджоев, и агентство ОБС тоже не в курсе. Только где-то в Instagram какое-то футбольное агентство короткой строкой рассказало нам о встрече с неким «руководством», на котором решили Кирьякова оставить. Причем, совершенно непонятно руководством чего? Области? России? «Арсенала»? Или какой-нибудь автобазы?

Такое молчание, как представляется, означает не поддержку на этот действительно решающий отрезок первенства, а, скорее, готовность немедленно принести жертву и прикрыться отставкой, чтобы вовремя переложить ответственность на другого. То есть, получается, Кирьяков доигрывает сезон, понимая, что никаких тылов в клубе у него нет в принципе, и крайний уже назначен. Конечно, в такой ситуации ни о какой игре не может быть и речи. Только результат. Ну и человеческие качества футболистов, готовых своей самоотдачей поддержать тренера.

Многое непонятно и по команде. Нет никаких известий о Кантемире Берхамове, например. Что он? Где он? Травмирован, или просто не вписывается в игровую концепцию?

Куда даже из заявки на матч вдруг делся после забитого «Крыльям» мяча Григолава?

Опять травмировался или до сих пор празднует гол? Почему опять даже в заявке нет Рыжкова?

Да, Габулов стал героем матча с «Ростовом». Но почему после финального свистка, он даже не снизошел до того, чтобы подойти к трибунам и похлопать болельщикам, а сразу отправился в раздевалку? Обиделся на то, что трибуны скандировали «Левашов»? Но он ведь не просто Габулов, он капитан команды. А то получается курьезно – главный тренер после финального свистка побежал на поле делать круг почета и аплодировать зрителям, а капитан его команды уже покинул капитанский мостик.

Способна ли такая команда в наступивший уже момент истины собраться еще на три оставшихся матча, и провести их с той же самоотдачей, что игру с «Ростовом»? Во всяком случае, другого «Арсенала» у нас на этот остаток сезона нет, и будем верить, что невозможное – бывает. С «Ростовом» же случилось.

Галерея
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 1
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 2
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 3
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 4
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 5
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 6
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 7
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 8
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 9
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 10
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 11
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 12
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 13
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 14
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 15
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 16
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 17
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 18
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 19
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 20
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 21
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 22
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 23
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 24
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 25
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 26
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 27
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 28
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 29
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 30
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 31
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 32
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 33
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 34
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 35
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 36
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 37
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 38
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 39
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 40
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 41
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 42
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 43
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 44
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 45
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 46
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 47
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 48
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 49
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 50
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 51
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 52
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 53
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 54
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 55
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 56
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 57
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 58
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 59
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 60
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 61
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 62
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 63
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 64
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 65
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 66
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 67
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 68
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 69
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 70
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 71
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 72
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 73
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 74
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 75
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 76
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 77
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 78
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 79
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 80
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 81
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 82
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 83
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 84
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 85
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 86
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 87
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 88
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 89
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 90
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 91
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 92
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 93
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 94
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 95
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 96
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 97
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 98
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 99
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 100
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 101
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 102
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 103
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 104
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 105
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 106
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 107
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 108
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 109
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 110
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 111
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 112
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 113
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 114
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 115
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 116
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 117
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 118
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 119
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 120
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 121
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 122
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 123
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 124
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 125
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 126
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 127
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 128
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 129
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 130
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 131
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 132
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 133
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 134
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 135
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 136
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 137
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 138
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 139
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 140
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 141
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 142
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 143
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 144
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 145
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 146
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 147
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 148
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 149
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 150
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 151
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 152
Матч "Арсенал"-"Ростов", Фото: 153
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Кирьяков: «Габулов показал свой класс»
Спорт
Кирьяков: «Габулов показал свой класс»
6 мая, в 19:17, 57 2164 3
«Арсенал» обыграл «Ростов» с минимальным счетом
Спорт
«Арсенал» обыграл «Ростов» с минимальным счетом
6 мая, в 18:25, 69 4901 7
Молодежные команды «Арсенала» и «Ростова» забили 7 мячей на двоих
Спорт
Молодежные команды «Арсенала» и «Ростова» забили 7 мячей на двоих
5 мая, в 17:14, 41 1136 2
Кирьяков останется в «Арсенале» до конца сезона
Спорт
Кирьяков останется в «Арсенале» до конца сезона
4 мая, в 17:41, 28 1558 -3
Все новости сюжета
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 12:02 +3
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Кирьяков
Место
Тула
Прочее
АрсеналРостовтренерфутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине возрождают городской театр
В Алексине возрождают городской театр
Туляков просят помочь в поиске четырехлетнего мальчика из Липецка
Туляков просят помочь в поиске четырехлетнего мальчика из Липецка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.