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Тульские полицейские разыскали пропавшего ребенка

Тульские полицейские разыскали пропавшего ребенка

Во время прогулки мама шестилетнего мальчика отвлеклась, после чего обнаружила отсутствие сына.

7 мая в 14.55 в дежурную часть отдела полиции «Криволученский» тулячка заявила о пропаже шестилетнего ребенка. Женщина пояснила, что во время прогулки около дома 44-а по улице Металлургов она отвлеклась, после чего обнаружила отсутствие сына.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, на поиски пропавшего мальчика был ориентирован весь личный состав отдела полиции, были организованы разыскные мероприятия: обследовались близлежащие дворы, досматривались подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, проверялись нежилые и заброшенные здания.

Спустя некоторое время сотрудники ППС в районе стадиона «Металлург» заметили пропавшего мальчика, который гулял без сопровождения взрослых.

Ребенок отсутствовал более часа, за это время он проделал путь длиной более двух километров.

По предварительной информации никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 +4
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