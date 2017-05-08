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В Туле организовано круглосуточное дежурство

В Туле организовано круглосуточное дежурство

В каждом территориальном округе работают телефоны горячих линий.

С 6 по 9 мая в Туле организовано круглосуточное дежурство. На перилд майских праздников в каждом территориальном округе работают телефоны горячих линий.

  • Центральный территориальный округ — 31−28−47;
  • Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80;
  • Привокзальный территориальный округ — 24−71−74;
  • Зареченский территориальный округ — 47−32−94;
  • Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).

Кроме того, сегодня, 8 мая, дежурит по городу заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Василий Ростовцев. Туляки могут обращаться по телефону ЕДДС — 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:37 0
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