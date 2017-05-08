В Туле организовано круглосуточное дежурство
В каждом территориальном округе работают телефоны горячих линий.
С 6 по 9 мая в Туле организовано круглосуточное дежурство. На перилд майских праздников в каждом территориальном округе работают телефоны горячих линий.
- Центральный территориальный округ — 31−28−47;
- Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80;
- Привокзальный территориальный округ — 24−71−74;
- Зареченский территориальный округ — 47−32−94;
- Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).
Кроме того, сегодня, 8 мая, дежурит по городу заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Василий Ростовцев. Туляки могут обращаться по телефону ЕДДС — 1391.
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