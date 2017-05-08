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На М-2 «Крым» «Фольксваген» улетел под фуру
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

На М-2 «Крым» «Фольксваген» улетел под фуру

В аварии пострадали два человека.

7 мая в 22.53 на 126 км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) произошло ДТП. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, «Фольксваген» произвел попутное столкновение с движущимся впереди автопоездом с полуприцепом «Скания».

В аварии пострадали два человека.

46-летнего водителя «Фольксвагена» госпитализировали, а 29-летнему пассажиру этого автомобиля оказали медицинскую помощь на месте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +1
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