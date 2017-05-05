В Туле на улице Мосина загорелся «Ауди»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия у машины выгорел моторный отсек.

5 мая в Туле на улице Мосина загорелся автомобиль «Ауди А3». Об этом в 10.38 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, два пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут.

Во время пожара никто не пострадал. В результате происшествия у машины выгорел моторный отсек.





Причина пожара устанавливается.