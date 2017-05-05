Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Туле на улице Мосина загорелся «Ауди»
В результате происшествия у машины выгорел моторный отсек.
5 мая в Туле на улице Мосина загорелся автомобиль «Ауди А3». Об этом в 10.38 сообщили в «Единую службу спасения-112».
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, два пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут.
Во время пожара никто не пострадал. В результате происшествия у машины выгорел моторный отсек.
Причина пожара устанавливается.
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