В Донском во время свидания парень украл у девушки телефон

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В Донском полицейские установили подозреваемого в краже на территории Северо-Задонска. Жертвой хищения стала 19-летняя местная жительница. По предварительным данным, девушка прогуливалась ночью со своим знакомым.

На время она оставила без присмотра на скамейке свой мобильный телефон.

Этим и воспользовался её знакомый — 19-летний безработный ранее судимый молодой человек. Он забрал оставленный телефон.

Утром девушка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Полицейские установили обстоятельства утраты телефона, личность и местонахождение подозреваемого. У парня обнаружено и изъято похищенное. Он признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, сейчас в полиции выясняют другие детали происшествия.