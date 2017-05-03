В Донском во время свидания парень украл у девушки телефон
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
В Донском полицейские установили подозреваемого в краже на территории Северо-Задонска. Жертвой хищения стала 19-летняя местная жительница. По предварительным данным, девушка прогуливалась ночью со своим знакомым.
На время она оставила без присмотра на скамейке свой мобильный телефон.
Этим и воспользовался её знакомый — 19-летний безработный ранее судимый молодой человек. Он забрал оставленный телефон.
Утром девушка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Полицейские установили обстоятельства утраты телефона, личность и местонахождение подозреваемого. У парня обнаружено и изъято похищенное. Он признался в содеянном.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, сейчас в полиции выясняют другие детали происшествия.