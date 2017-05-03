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В Туле обновляют городской общественный транспорт
Фото: tula.ru

В Туле обновляют городской общественный транспорт

Автобусы, трамваи и троллейбусы готовят к летнему сезону – проводится техническое обслуживание и покраска.

Специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» готовят свою технику к новому летнему сезону. Трамваи, троллейбусы и автобусы проходят комплексное техническое обслуживание, также проводится кузовной ремонт с полной покраской.

Уже перекрашено 17 трамваев, 28 автобусов и 21 троллейбус. Работа продолжается – на очереди ещё 72 единицы подвижного состава. Как отметил директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович, мониторинг санитарно-технического состояния транспорта осуществляется постоянно:

Недостатки устраняются оперативно. Это улучшает вид городского пассажирского транспорта, увеличивает его привлекательность, и  повышает ответственность водителей предприятия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +2
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