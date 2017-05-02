В Тульской области за выходные в ДТП пострадали 8 человек

Фото предоставлены отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

Как информирует УГИБДД, за прошедшие выходные — с 29 апреля по 1 мая — в Тульской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.

28 апреля в 20.00 в поселке Центральный Арсеньевского района на улице Рабочей мужчина 1978 года рождения сбил девочку 2011 года рождения. Мужчина управлял мопедом «Альфа».

Позже в результате ДТП несовершеннолетняя с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение.

29 апреля в 11.40 на 53-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе столкнулись автомобиль ВАЗ-21104 с автомобилем «Пежо». За рулем ВАЗа была женщина 1988 года рождения, за рулем «Пежо» – женщина 1984 года рождения.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры автомобиля ВАЗ: женщина 1965 года рождения и девочка 2006 года рождения.

Они были госпитализированы с различными травмами. На момент ДТП девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности.

30 апреля в 17.50 молодой человек 1997 года рождения ехал от деревни Крутое в сторону деревни Александровка Куркинского района Тульской области на квадроцикле Yamaha.

Предположительно, он превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель квадроцикла и его пассажир, молодой человек 1988 года рождения, которые с различными травмами были доставлены в районную больницу.

1 мая в 20.50 на 46-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе мужчина 1957 года рождения на автомобиле «Джип Коммандер», предположительно, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж» под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель «Киа» и его пассажир, девочка 2008 года рождения, с различными травмами были госпитализированы.

На момент ДТП девочка была пристегнута ремнем безопасности с использованием адаптера ремня «ФЭСТ».

Госавтоинспекция напоминает:

Перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 12-летнего возраста.

Не стоит забывать, что удерживающие устройства подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом. Использование ДУУ позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь!