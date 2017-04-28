Скрин с видео.
В Туле городской автобус грубо нарушил правила движения
Инцидент произошел на перекрестке Ложевой и Кирова в Пролетарском округе.
27 апреля в вечернее время на пересечении улиц Ложевой и Кирова в Туле водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения.
Об этом в редакцию Myslo сообщила тулячка Виктория Вишнякова. Она прислала нам ролик с видеорегистратора:
Водитель автобуса №25 повернул налево из средней полосы, чем создал затруднение движения и, возможно, аварийную ситуацию.
Госномер автобуса Р 376 СК 71.
Туляки считают, что таких водителей нужно обязательно привлекать к ответственности. А что думаете вы?
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