Жителя Тульской области осудили за экстремизм

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области, ведомство пресекло противоправную деятельность жителя Венева, разместившего в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» графические изображения, направленные на пропаганду идеологии фашизма и оправдание проведения противоправных акций националистического характера.

Веневский районный суд Тульской области признал гражданина А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики), и назначил административное наказанию в виде штрафа.

Судебное постановление вступило в законную силу.