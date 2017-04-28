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Жителя Тульской области осудили за экстремизм

Жителя Тульской области осудили за экстремизм

Суд оштрафовал жителя Венева за размещение картинок, пропагандирующих фашизм.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области, ведомство пресекло противоправную деятельность жителя Венева, разместившего в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» графические изображения, направленные на пропаганду идеологии фашизма и оправдание проведения противоправных акций националистического характера.

Веневский районный суд Тульской области признал гражданина А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики), и назначил административное наказанию в виде штрафа.

Судебное постановление вступило в законную силу.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 13:27 −1
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