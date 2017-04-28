Как будет работать «Почта России» в праздничные дни

Почтовые будут закрыты 1 и 9 мая, 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час.

Для большинства отделений страны 1 и 9 мая 2017 года объявлены выходными. Обмен почты между отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

В воскресенье 30 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по режиму понедельника с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая 2017 года почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.