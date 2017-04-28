В центре Тулы в ДТП пострадали трое военных

Фото Алексанра Назаренко.

Утром 28 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской в Туле столкнулись два автомобиля.

Насколько известно на текущий момент, в ехавший по Пушкинской автомобиль «Хёндэ», врезался двигавшийся вниз по проспекту Ленина «Форд», в котором находились несколько военнослужащих-десантников. После столкновения одна из иномарок вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.

В результате ДТП пострадали трое военных. Водитель «Хендэ» госпитализирован.

Двум другим, военным-десантникам, медицинскую помощь оказали на месте.

Видео от очевидцев:

Отметим, что вниз по проспекту Ленина на момент написания новости очень сильно затруднено движение.