В центре Тулы в ДТП пострадали трое военных
Двоим оказали медицинскую помощь на месте, мужчину, находившегося за рулем, госпитализировали.
Утром 28 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской в Туле столкнулись два автомобиля.
Насколько известно на текущий момент, в ехавший по Пушкинской автомобиль «Хёндэ», врезался двигавшийся вниз по проспекту Ленина «Форд», в котором находились несколько военнослужащих-десантников. После столкновения одна из иномарок вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.
В результате ДТП пострадали трое военных. Водитель «Хендэ» госпитализирован.
Двум другим, военным-десантникам, медицинскую помощь оказали на месте.
Видео от очевидцев:
Отметим, что вниз по проспекту Ленина на момент написания новости очень сильно затруднено движение.