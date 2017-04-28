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В центре Тулы в ДТП пострадали трое военных
Фото Алексанра Назаренко.

В центре Тулы в ДТП пострадали трое военных

Двоим оказали медицинскую помощь на месте, мужчину, находившегося за рулем, госпитализировали.

Утром 28 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской в Туле столкнулись два автомобиля.

Насколько известно на текущий момент, в ехавший по Пушкинской автомобиль «Хёндэ», врезался двигавшийся вниз по проспекту Ленина «Форд», в котором находились несколько военнослужащих-десантников. После столкновения одна из иномарок вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.

В результате ДТП пострадали трое военных. Водитель «Хендэ» госпитализирован.

Двум другим, военным-десантникам, медицинскую помощь оказали на месте. 

Видео от очевидцев:

Отметим, что вниз по проспекту Ленина на момент написания новости очень сильно затруднено движение.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 11:45 +2
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