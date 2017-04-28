Мужчина, тело которого нашли на фасаде тульской многоэтажки, был психически нездоров

Как стало известно Myslo, покончивший с собой мужчина состоял на учете у психиатра.

27 апреля в центре Тулы на одном из домов по ул. Гоголевской обнаружили труп мужчины, свисающий из окна. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По основной версии следователей, мужчина покончил с собой.

По предварительной информации, 41-летний туляк решил свести счеты с жизнью после семейной ссоры.

Как сообщили корреспонденту MySlo жители подъезда, в котором произошло самоубийство, мужчина после ссоры с супругой забаррикадировался в комнате и свёл счёты с жизнью. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно, Myslo, мужчина был психически нездоров и состоял на учете у психиатра.