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Мужчина, тело которого нашли на фасаде тульской многоэтажки, был психически нездоров

Мужчина, тело которого нашли на фасаде тульской многоэтажки, был психически нездоров

Как стало известно Myslo, покончивший с собой мужчина состоял на учете у психиатра.

27 апреля в центре Тулы на одном из домов по ул. Гоголевской обнаружили труп мужчины, свисающий из окна. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По основной версии следователей, мужчина покончил с собой. 

По предварительной информации, 41-летний туляк решил свести счеты с жизнью после семейной ссоры. 

Как сообщили корреспонденту MySlo жители подъезда, в котором произошло самоубийство, мужчина после ссоры с супругой забаррикадировался в комнате и свёл счёты с жизнью. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно, Myslo, мужчина был психически нездоров и состоял на учете у психиатра. 

Автор: Оксана Косякова, вчера, в 11:35 0
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