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В окне одного из домов в центре Тулы – труп мужчины Фото 18+
Фото Дмитрия Дзюбина. На фото тело спускают вниз спасатели

В окне одного из домов в центре Тулы – труп мужчины Фото 18+

На месте происшествия работают сотрудники полиции, признаков насилия на теле нет.

Как сообщает корреспондент MySlo, в окне одного из жилых домов в Советском районе Тулы находится труп мужчины. На месте работают сотрудники полиции.

Тело находится на уровне пятого этажа. Об этом в редакцию портала сообщили очевидцы.


Спасатели спустили тело вниз на страховке.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Версий случившегося несколько, но найденная на месте предсмертная записка склоняет следователей к тому, что мужчина совершил самоубийство.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяны Грызловой, признаков насилия на теле не обнаружено.

Автор: Леонид Почекин, 27 апреля, в 20:13 −3
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