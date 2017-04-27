В окне одного из домов в центре Тулы – труп мужчины Фото 18+

Фото Дмитрия Дзюбина. На фото тело спускают вниз спасатели

На месте происшествия работают сотрудники полиции, признаков насилия на теле нет.

Как сообщает корреспондент MySlo, в окне одного из жилых домов в Советском районе Тулы находится труп мужчины. На месте работают сотрудники полиции.

Тело находится на уровне пятого этажа. Об этом в редакцию портала сообщили очевидцы.



Спасатели спустили тело вниз на страховке.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Версий случившегося несколько, но найденная на месте предсмертная записка склоняет следователей к тому, что мужчина совершил самоубийство.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяны Грызловой, признаков насилия на теле не обнаружено.