Фото Дмитрия Дзюбина. На фото тело спускают вниз спасатели
В окне одного из домов в центре Тулы – труп мужчины Фото 18+
На месте происшествия работают сотрудники полиции, признаков насилия на теле нет.
Как сообщает корреспондент MySlo, в окне одного из жилых домов в Советском районе Тулы находится труп мужчины. На месте работают сотрудники полиции.
Тело находится на уровне пятого этажа. Об этом в редакцию портала сообщили очевидцы.
Спасатели спустили тело вниз на страховке.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Версий случившегося несколько, но найденная на месте предсмертная записка склоняет следователей к тому, что мужчина совершил самоубийство.
По словам старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяны Грызловой, признаков насилия на теле не обнаружено.
Другие статьи по темам
Люди
Место