Труп в окне: подробности происшествия Фото 18+

Фото Дмитрия Дзюбина

Стали известны подробности происшествия на улице Гоголевской в Туле. Как сообщил корреспонденту MySlo руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, сигнал об обнаружении трупа поступил в отдел полиции «Советский» примерно в 19.00.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Погибший – 41-летний местный житель. По предварительной информации, он решил покончить с собой после семейной ссоры.

Как сообщили корреспонденту MySlo жители подъезда, в котором произошло самоубийство, мужчина после ссоры с супругой забаррикадировался в комнате и свёл счёты с жизнью. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Труп, находившийся не меньше получаса на уровне пятого этажа в самом центре города, спустили вниз. На месте работают криминалисты и следователи.