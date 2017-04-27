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Труп в окне: подробности происшествия Фото 18+
Фото Дмитрия Дзюбина

Труп в окне: подробности происшествия Фото 18+

По предварительным данным, 41-летний мужчина свёл счёты с жизнью из-за семейных неурядиц.

Стали известны подробности происшествия на улице Гоголевской в Туле. Как сообщил корреспонденту MySlo руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, сигнал об обнаружении трупа поступил в отдел полиции «Советский» примерно в 19.00.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Погибший – 41-летний местный житель. По предварительной информации, он решил покончить с собой после семейной ссоры.

Как сообщили корреспонденту MySlo жители подъезда, в котором произошло самоубийство, мужчина после ссоры с супругой забаррикадировался в комнате и свёл счёты с жизнью. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Труп, находившийся не меньше получаса на уровне пятого этажа в самом центре города, спустили вниз. На месте работают криминалисты и следователи.

Автор: Леонид Почекин, 27 апреля, в 20:41 −3
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Тула

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